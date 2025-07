Nocera Superiore, al via il progetto Housing First: posa della prima pietra il 4 luglio

Venerdì 4 luglio 2025, alle ore 10:00, in via Pareti n. 100 a Nocera Superiore, si terrà la cerimonia di posa della prima pietra del progetto Housing First

Un nuovo passo verso un welfare più inclusivo e concreto. Venerdì 4 luglio 2025, alle ore 10:00, in via Pareti n. 100 a Nocera Superiore, si terrà la cerimonia di posa della prima pietra del progetto Housing First, un’iniziativa che punta a contrastare le situazioni di marginalità estrema attraverso un modello abitativo innovativo.

Il progetto è promosso dall’Azienda Consortile Agro Solidale, ente capofila, in collaborazione con l’Azienda Consortile Comunità Sensibile e il Piano di Zona S_01, ed è fortemente sostenuto dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Gennaro D’Acunzi. L’obiettivo è offrire stabilità abitativa come punto di partenza per il reinserimento sociale, economico e sanitario delle persone in difficoltà.

«Un progetto coraggioso – ha commentato il sindaco D’Acunzi – che rappresenta un nuovo modello di welfare territoriale: stabile, inclusivo e capace di offrire risposte reali a chi vive condizioni di estrema fragilità».

Il primo cittadino ha voluto esprimere un sentito ringraziamento agli Uffici comunali, agli assessori Franco Pagano e Raffaella Ferrentino, agli enti consortili e a tutti gli attori sociali coinvolti, sottolineando la sinergia istituzionale che ha permesso di concretizzare questa iniziativa.

L’intera cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento simbolico che segna l’inizio di un nuovo percorso di solidarietà e impegno condiviso.