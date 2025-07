Pagani, Vincenzo Calce polemico sul nuovo servizio rifiuti

Critiche all’annuncio del sindaco

«Per dichiararsi soddisfatti oggi ci vuole davvero coraggio». Con queste parole l’ex consigliere comunale Vincenzo Calce commenta, con tono critico e amareggiato, il passaggio del servizio di igiene urbana alla società Econova S.r.l., annunciato con toni trionfalistici dal sindaco di Pagani. Secondo Calce, la narrazione dell’amministrazione comunale ignora il quadro reale della vicenda: la gestione dei rifiuti torna in mani private non per scelta strategica, ma come conseguenza diretta del fallimento gestionale e politico delle partecipate pubbliche locali.

“Fallita la sfida della gestione pubblica”

Nel suo intervento, Calce ripercorre la parabola discendente della Pagani Servizi e della SAM, definite “aziende pubbliche svuotate e abbandonate”. La prospettiva di una gestione pubblica, secondo l’ex consigliere, è stata sacrificata, e il passaggio a Econova rappresenta la “certificazione di una sconfitta”. Nessun rilancio, dunque, ma una vera e propria ritirata, mascherata da normalità.

Calce riconosce l’importanza dell’accordo sindacale e della continuità occupazionale, ma ricorda che si tratta di un atto dovuto, non di una conquista politica. E rivolge un pensiero ai lavoratori e ai cittadini che avevano creduto in un servizio pubblico trasparente e controllato, oggi delusi da una promessa mancata. “La città ha bisogno di verità, non di slogan”, conclude.

“Non è di mia competenza”: la PA che si smarrisce