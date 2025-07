Scafati Summer 2025: luglio di eventi e magia alla Villa Comunale

Scafati si prepara a vivere un’estate all’insegna del divertimento, della fantasia e dell’aggregazione con “Scafati Summer 2025”, una rassegna di eventi pensata per coinvolgere grandi e piccoli. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cristoforo Salvati Aliberti, trasformerà per tutto il mese di luglio la Villa Comunale in un vero e proprio villaggio del divertimento.

Il programma è iniziato lo scorso 29 giugno con le “Giornate dello Sport”, e proseguirà con una serie di appuntamenti tematici che si svolgeranno ogni sabato, dalle 18 alle 22, regalando ai cittadini serate fresche e ricche di intrattenimento.

Il prossimo evento in calendario è per sabato 5 luglio con “Fantasyland”, una serata dedicata al mondo della fantasia, ideale per i bambini ma pensata per affascinare anche gli adulti.

Il 12 luglio sarà la volta di “The Greatest Show”, uno spettacolo tra magia, musica e performance coinvolgenti, come riporta “Made in Pompei“.

Gran finale il 19 luglio con “Elements”, un evento speciale ispirato ai quattro elementi – terra, aria, acqua e fuoco – tra giochi interattivi, musica e animazione. Per ogni appuntamento, la Villa Comunale ospiterà villaggi tematici, spettacoli, animazione e dj set, offrendo un’esperienza immersiva per tutta la famiglia.

Con “Scafati Summer 2025”, la città punta a valorizzare gli spazi pubblici e offrire occasioni di socialità e svago, in un’estate che si preannuncia indimenticabile.