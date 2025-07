Sparatoria a Centola: arrestato uno dei rapinatori, indagato il proprietario di casa per omicidio

I carabinieri della Compagnia di Sapri, su disposizione della Procura di Vallo della Lucania, hanno arrestato Xhuijan Curti, 28 anni, cittadino albanese, ritenuto uno dei tre responsabili del tentato furto finito nel sangue. Per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere con le accuse di tentato furto, rapina impropria e porto abusivo di arma da fuoco.

Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta a Foria di Centola lo scorso 22 giugno. I carabinieri della Compagnia di Sapri, su disposizione della Procura di Vallo della Lucania, hanno arrestato Xhuijan Curti, 28 anni, cittadino albanese, ritenuto uno dei tre responsabili del tentato furto finito nel sangue. Per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere con le accuse di tentato furto, rapina impropria e porto abusivo di arma da fuoco.

Curti sarebbe uno dei complici di Rivaldo Rusi, anch’egli albanese, rimasto ucciso da un colpo di fucile sparato dal proprietario dell’abitazione, Aurelio Valiante, 58 anni. Il terzo componente della banda è ancora ricercato. Valiante e la sua famiglia, dopo l’accaduto, sono stati trasferiti in una località protetta. L’imprenditore, al momento, è indagato per omicidio e occultamento di cadavere, ma non è stato sottoposto a fermo.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i tre uomini si sarebbero introdotti di notte in una prima abitazione privata in via Carpine, a Foria di Centola, per compiere un furto. Il proprietario di quella casa risulta parte lesa nell’inchiesta. Successivamente, i ladri avrebbero preso di mira la casa di Valiante. Insospettito da alcuni rumori nel cortile, l’uomo sarebbe uscito armato di fucile. Alla vista dei malviventi in fuga da una finestra, avrebbe intimato loro di fermarsi. A quel punto, uno degli intrusi avrebbe sparato alcuni colpi di pistola, spingendo Valiante a reagire: Curti sarebbe rimasto ferito, mentre un altro colpo avrebbe ucciso Rusi.

Il corpo del giovane albanese è stato rinvenuto soltanto in un secondo momento, dopo che Valiante si è presentato spontaneamente in caserma, confessando di aver trasportato il cadavere e di averlo seppellito a San Severino di Centola, nei pressi del campetto comunale di calcetto. I carabinieri lo hanno successivamente recuperato.

Nella giornata di oggi è stata effettuata l’autopsia sul corpo di Rivaldo Rusi. I risultati dell’esame autoptico, attesi nei prossimi giorni, saranno cruciali per confermare le cause esatte del decesso e la dinamica dell’accaduto. Le indagini proseguono per rintracciare il terzo complice in fuga e per ricostruire con precisione l’intera vicenda.