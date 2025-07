Castellammare si prepara alla svolta militare: Fincantieri rilancia il cantiere navale con nuove commesse per la difesa

Il cantiere navale di Castellammare di Stabia, insieme a quello di Palermo, sarà sempre più orientato verso la costruzione di navi militari. Fincantieri ha annunciato un piano strategico che punta a rafforzare il ruolo degli stabilimenti italiani nella produzione per la difesa, rilanciando così un sito storico che negli ultimi anni aveva vissuto fasi di stallo.

Dopo la realizzazione di due navi di supporto logistico per la Marina Militare Italiana e di sezioni navali per quella francese, gli operai stabiesi sono tornati protagonisti. Il nuovo corso arriva in un momento in cui la spesa militare europea è in forte crescita, spinta dai conflitti in corso e dall’inasprimento del quadro geopolitico. Secondo le previsioni, entro il 2027 il comparto militare rappresenterà circa il 30% dei ricavi del gruppo triestino.

«Siamo pronti ad aumentare la capacità produttiva nel settore militare, senza abbandonare le attività civili», ha dichiarato l’amministratore delegato di Fincantieri. La strategia prevede un incremento dei volumi sia nei cantieri italiani, come quello di Castellammare, sia in quelli esteri, in particolare in Romania e Vietnam.

La “nuova ondata di investimenti” a livello globale, definita “eccezionale” dai vertici aziendali, impone però interrogativi concreti sul fronte delle infrastrutture. Il cantiere di piazzale Amendola, pur vantando una lunga tradizione, è adatto principalmente a navi di dimensioni contenute. Per un salto di qualità servirebbero investimenti consistenti, come quelli necessari per realizzare nuovi bacini di carenaggio: si parla di cifre comprese tra i 400 e i 500 milioni di euro.

Il dibattito torna quindi ad accendersi: il rilancio del cantiere potrebbe garantire continuità occupazionale, ma resta da capire se ci saranno le risorse per adeguare le infrastrutture alle nuove esigenze. Il futuro industriale di Castellammare si gioca anche su questo nodo, mentre l’Europa vira verso una militarizzazione sempre più marcata.