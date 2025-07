Ferrari Amalfi: omaggio al Sud, debutta in piazza Duomo la nuova gran turismo del Cavallino

Un tributo alla bellezza della Costiera e all’eccellenza italiana. La Ferrari presenta ufficialmente la sua nuova gran turismo: si chiama Amalfi e sarà esposta nel weekend in piazza Duomo, proprio nella perla della Costiera da cui prende il nome. È l’erede della Ferrari Roma e incarna un connubio perfetto tra eleganza, innovazione e omaggio al Sud.

«Amalfi rappresenta lo spirito della nostra nuova vettura – ha dichiarato Enrico Galliera, Chief Marketing and Commercial Officer di Ferrari –: bellezza, calore, energia e passione per la vita. È il motivo per cui abbiamo scelto proprio questa città per presentarla al mondo».

Un evento esclusivo nel cuore della Costiera

Per tre giorni Amalfi sarà il centro del mondo Ferrari. Oltre 1.500 clienti selezionati da tutto il mondo parteciperanno a serate riservate, tra esperienze immersive e la prima visione dal vivo del nuovo modello. Venerdì e sabato la vettura sarà anche esposta in piazza Duomo, per consentire a residenti e turisti di ammirarla prima che parta per il tour mondiale di presentazione.

Design raffinato, cuore V8

La Ferrari Amalfi sarà sul mercato nei primi mesi del 2026 con un prezzo di partenza di 240.000 euro. Il design, curato dal team di Flavio Manzoni, punta su linee pulite e moderne, rinunciando ad alcuni tratti distintivi della Roma come la griglia anteriore. Ma sotto l’eleganza resta la sportività: motore V8 biturbo aggiornato con 20 CV in più, per una potenza di 640 CV e una coppia di 760 Nm.

Lo 0-100 km/h si copre in appena 3,3 secondi. Il cambio doppia frizione a otto marce è stato rivisitato per rendere la guida ancora più fluida e dinamica, con un occhio a consumi ed emissioni.

Aerodinamica attiva e tecnologia di nuova generazione

Tra le novità più rilevanti, l’introduzione dell’ala posteriore attiva con due configurazioni e un carico aerodinamico di 110 kg a 250 km/h. Per la prima volta su questo tipo di vettura Ferrari introduce anche il sistema frenante Brake-by-Wire con ABS Evo, che riduce lo spazio di arresto da 200 a 0 km/h di oltre dieci metri.

Comfort, sostenibilità e un tocco di verde

Gli interni mescolano tecnologia e raffinatezza: touchscreen orizzontale da 12,25″, ritorno dei comandi fisici sul volante per maggiore sicurezza, e materiali sostenibili come l’alluminio anodizzato riciclato nel tunnel centrale.

Per sottolineare l’omaggio alla Costiera, debutta anche una nuova tinta esclusiva: Verde Costiera, elegante e luminosa, pensata per evocare il paesaggio amalfitano e lo stile senza tempo del Sud.

Con Amalfi, Ferrari non lancia solo un’auto, ma un’icona: un manifesto in movimento che celebra il fascino dell’Italia meridionale, tra innovazione e identità.