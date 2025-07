Napoli, controlli contro i taxi abusivi: sequestri e maxi multe per oltre 70mila euro

Proponevano corse a turisti italiani e stranieri in arrivo alla stazione centrale, al porto e all’aeroporto di Capodichino, offrendo viaggi verso il centro città o mete turistiche come Sorrento e la Costiera Amalfitana, spesso con tariffe gonfiate e senza fornire informazioni sui costi prima della partenza. È quanto emerso dai controlli intensificati dalla Guardia di Finanza di Napoli negli ultimi due mesi, per contrastare il fenomeno dei taxi abusivi.

Nel corso delle operazioni, i finanzieri hanno individuato sei tassisti abusivi, due dei quali sprovvisti di patente. Le auto utilizzate, tra cui SUV e veicoli di grossa cilindrata, sono state sequestrate, mentre per altri due veicoli è scattato il fermo amministrativo.

Complessivamente sono state notificate sanzioni per un totale di 73.000 euro a 15 persone, tutte coinvolte in servizi di trasporto non autorizzati. I conducenti, infatti, non esponevano tariffe né fornivano indicazioni sui costi del servizio, approfittando della buona fede dei viaggiatori, spesso appena arrivati in città.

L’attività delle Fiamme Gialle rientra in un più ampio piano di contrasto all’abusivismo e a tutela della legalità nel settore del trasporto pubblico, soprattutto in vista dell’aumento dei flussi turistici durante la stagione estiva.