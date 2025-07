Nocera Inferiore, De Maio rivendica oltre 39 milioni di euro ottenuti in tre anni: “Risultato di un impegno costante”

In soli tre anni, il Comune di Nocera Inferiore ha ottenuto oltre 39 milioni di euro in finanziamenti. A rivendicarlo è il sindaco Paolo De Maio, che in una nota ufficiale elenca nel dettaglio le risorse intercettate e la loro destinazione.

Secondo quanto comunicato, 28 milioni di euro sono stati assegnati direttamente al Comune, di cui 15 milioni dai Fondi Prius destinati al quartiere Montevescovado, 700mila euro dai Fondi FSC per interventi allo stadio, e 3 milioni attraverso il bando “Sport e Anziani” per il campo sportivo di Piedimonte, un centro di quartiere, un parco giochi a Montevescovado, il campetto della scuola Calcutta e servizi correlati. A questi si aggiungono 3 milioni per il rifinanziamento della pubblica illuminazione, 250mila euro per interventi su scuole e sicurezza nei luoghi di lavoro, e 5 milioni per la messa in sicurezza di Montalbino, con il Comune nominato soggetto attuatore.

Ulteriori 6 milioni sono stati stanziati da Acer per il completamento degli edifici incompiuti a Montevescovado, mentre 5 milioni sono stati destinati al Consorzio di bonifica per lavori sull’alveo comune nocerino.

De Maio sottolinea inoltre come questi risultati si aggiungano ai 30 milioni previsti dal Masterplan per l’Agro Nocerino-Sarnese e ai 50 milioni destinati ai lavori di ristrutturazione dell’ospedale Umberto I.

«Dal mio insediamento – dichiara il Sindaco – il dialogo istituzionale non si è mai interrotto. Reperire risorse per il territorio è uno dei principali doveri di ogni amministratore. Continueremo a lavorare con impegno, anche stimolati dalle critiche, compreso il fuoco “amico” da campagna elettorale».