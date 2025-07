Scafati, il consigliere Avagnano attacca: “Scuola e disabili sacrificati per sport e sprechi”

Il consigliere comunale di Scafati Gennaro Avagnano torna a puntare il dito contro l’amministrazione comunale, accusandola di trascurare scuola, disabilità e bisogni reali della città a favore di spese eccessive per strutture sportive. L’ultima polemica riguarda lo stanziamento di 30mila euro per la manutenzione del Palamangano, mentre l’ascensore del plesso scolastico Capoluogo, fondamentale per i bambini disabili, resta inutilizzabile da mesi.

“A Scafati la scuola e i meno fortunati non sono una priorità”, denuncia Avagnano, che parla di una “gerarchia distorta” dove lo sport viene favorito anche per motivi di “convenienza politica”, con riferimento implicito alla distribuzione di biglietti omaggio per eventi sportivi.

Il consigliere sottolinea come nel 2024 il Comune abbia speso oltre 300mila euro per la manutenzione dello stadio e del Palamangano, fondi che – secondo lui – sarebbero potuti essere impiegati per sostenere il commercio locale, la scuola, le famiglie in difficoltà e abbassare la tassa sui rifiuti.

“Si amministra con buonsenso, non per accontentare pochi a discapito della comunità”, afferma, aggiungendo che nel bilancio non ci sarebbe un solo euro destinato ad attrezzature scolastiche per i disabili.

Avagnano chiarisce di non essere contro lo sport, ma ribadisce che, in tempi di ristrettezze economiche, occorre fare scelte responsabili e mirate. Non manca una critica alla gestione del bilancio: oltre due milioni di euro spesi in due anni per feste ed eventi sportivi, a fronte – denuncia – di una città con strade dissestate, pochi parcheggi e servizi carenti.

“Questo modo di amministrare non mi vedrà mai d’accordo. Né ora né mai”, conclude, auspicando maggiore trasparenza nella Commissione Bilancio, dove – secondo lui – si sarebbe dovuto discutere dei costi e ricavi delle strutture sportive. Ma il dubbio resta: “Lo faranno? Non credo, troppi interessi in gioco”.