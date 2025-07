Taxi a Napoli: senza licenza, senza patente, ma con Suv di lusso. Stretta della Finanza sugli abusivi

A Napoli, prendere un taxi può diventare un atto di fiducia più che una scelta sicura. Non è un luogo comune, ma un dato di fatto confermato dai controlli della Guardia di Finanza in questa rovente estate. Nella giornata di ieri, nei pressi delle stazioni, dell’aeroporto di Capodichino e dei porti cittadini, sono stati scoperti numerosi tassisti abusivi. Su 15 operatori sanzionati, ben sei erano completamente privi di autorizzazione, e due di loro addirittura senza patente.

Un episodio che mette in luce gravi falle nella sicurezza dei passeggeri: mezzi non revisionati, nessuna licenza esposta e autisti improvvisati, spesso alla guida di Suv o auto di grossa cilindrata pensate per attrarre turisti ignari. Il tutto, naturalmente, con tariffe fuori da ogni regola: nessun tassametro, nessun tariffario visibile. Solo trattative a voce e prezzi “a forfait”, spesso esorbitanti, soprattutto per le tratte verso il centro, Sorrento o la Costiera Amalfitana.

Le sanzioni complessive superano i 73mila euro, con sequestri dei veicoli e fermi amministrativi. Ma per chi opera fuori da ogni norma, senza licenza né tesserino, le regole sembrano un ostacolo facilmente aggirabile. A pagare, ancora una volta, sono i turisti e cittadini, affidati alla “fiducia” di un servizio che, in troppi casi, non è né legale né sicuro.