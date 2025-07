Torre del Greco, crolla una palazzina dopo un’esplosione: ferito un 64enne

Tragedia sfiorata a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove una palazzina è crollata a seguito di un’esplosione, probabilmente provocata da una bombola di gas da campeggio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, che hanno estratto dalle macerie un uomo di 64 anni, rimasto ferito ma non in modo grave. L’uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Secondo le prime ricostruzioni, non risultano altre persone coinvolte nell’incidente. Le indagini sono in corso per accertare con esattezza le cause dell’esplosione.