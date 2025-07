Vietri sul Mare, turista cade dal pedalò e batte sugli scogli: salvato da amici e motociclisti

Tragedia sfiorata lunedì pomeriggio a Marina di Albori, frazione di Vietri sul Mare, dove un giovane turista straniero ha rischiato di annegare dopo una violenta caduta dal pedalò. La giornata di relax nelle acque della Costiera ha improvvisamente preso una piega drammatica, ma la prontezza dei suoi amici e l’intervento inatteso di un gruppo di motociclisti hanno evitato il peggio.

Secondo quanto riportato da La Città di Salerno, il ragazzo si trovava a bordo di un pedalò in compagnia di alcuni amici quando, per cause ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio ed è caduto in mare, finendo contro gli scogli che delimitano la riva. L’impatto gli ha provocato un trauma cranico e una momentanea perdita di coscienza, generando panico tra i presenti.

Senza perdere tempo, gli amici si sono tuffati per soccorrerlo e sono riusciti a riportarlo a bordo del pedalò, lanciando allo stesso tempo grida di aiuto. Le urla sono state udite da un gruppo di motociclisti nelle vicinanze, che si sono precipitati a offrire aiuto, collaborando al salvataggio e fornendo i primi soccorsi.

Il giovane è stato poi trasferito a bordo di un’imbarcazione e accompagnato al porto di Salerno, dove ad attenderlo c’erano i sanitari del 118 e la Guardia Costiera. Trasportato in ospedale, è stato riscontrato un trauma contusivo e uno stato confusionale, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

L’intervento tempestivo di amici e soccorritori ha scongiurato conseguenze più gravi, trasformando un possibile dramma in un salvataggio a lieto fine.