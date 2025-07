Diplomi falsi per lavorare nella scuola: 525 imputati a processo, 60 dall’Agro nocerino

Sono 525 le persone rinviate a giudizio in tutta Italia per aver ottenuto falsi diplomi scolastici, utilizzati per essere assunti come docenti o personale Ata. Tra loro, 60 provengono dai comuni dell’Agro nocerino sarnese (Scafati, Sarno, Nocera Inferiore). A ottobre, altri 22 imputati – tutti tra i 40 e i 55 anni – si aggiungeranno al maxi-processo, che si terrà con rito ordinario unificato, senza patteggiamento.

Tuttavia, il numero elevato di imputati sta spingendo i magistrati a valutare la possibilità di suddividere il processo in più tranche, poiché la sede giudiziaria competente, quella di Vallo della Lucania, non risulterebbe adeguata per gestire un procedimento di tale portata.

Nel frattempo, una ventina di imputati ha già patteggiato la pena la scorsa primavera, con condanne comprese tra gli 8 mesi e i 2 anni di reclusione. Le indagini, condotte dai carabinieri, erano partite da una segnalazione dell’Ufficio scolastico regionale, che nel 2018 aveva rilevato la presenza sospetta di diplomi “antichi” mai presentati in precedenti procedure concorsuali, come riportato da “Cronachesalerno.it“

Le verifiche portarono alla luce un sistema fraudolento che ha coinvolto centinaia di persone in tutta Italia. Secondo l’accusa, alcuni intermediari avrebbero richiesto fino a 4mila euro per il rilascio di diplomi falsi, poi utilizzati per ottenere incarichi nella scuola pubblica.

Uno degli episodi più emblematici riguarda una donna dell’Agro nocerino che, grazie a un diploma falso, è riuscita ad ottenere prima una supplenza (guadagnando circa 40mila euro) e poi un incarico su posto di sostegno in un concorso straordinario, incassando ulteriori 23mila euro. Ora rischia di perdere il posto di lavoro e dover restituire le somme percepite illecitamente.

Non si tratta di un caso isolato: anche in Toscana, due assistenti amministrativi sono stati licenziati a giugno dopo che il Ministero dell’Istruzione ha accertato la falsità delle esperienze lavorative dichiarate in due scuole paritarie di Nocera Inferiore.

Il fenomeno dei “diplomifici”, concentrato in particolare nel Cilento e nell’Agro nocerino, ha alimentato un sistema che ora rischia di generare una lunga serie di condanne nei tribunali italiani e il licenziamento per chi ha ottenuto incarichi pubblici grazie a titoli falsi.