Pompei investe sulla sicurezza: in arrivo drone, defibrillatori e bici elettriche per i vigili

L'iniziativa, approvata dalla giunta comunale e cofinanziata dalla Regione Campania, rientra in un progetto più ampio volto a potenziare la sicurezza urbana e a migliorare l’efficienza operativa degli agenti, soprattutto in una città come Pompei, che ogni giorno accoglie migliaia di turisti e fedeli tra Parco Archeologico e Santuario.

Un drone per il controllo aereo, quattro defibrillatori semiautomatici portatili con operatori formati, e dieci biciclette elettriche per il pattugliamento del centro e delle aree pedonali: sono queste le nuove dotazioni in arrivo per il comando della polizia municipale di Pompei.

Il finanziamento ammonta a 25mila euro, con il 30% coperto direttamente dal Comune. A firmare l’atto deliberativo sono stati il sindaco Carmine Lo Sapio, il vicesindaco Andreina Esposito e gli assessori Raffaella Di Martino, Catello Raimo, Vincenzo Mazzetti e Antonio Sbrizzi. Toccherà ora al dirigente del IV settore, Gaetano Petrocelli, avviare le procedure per l’acquisto delle attrezzature.

Il drone fungerà da vero e proprio “agente 2.0”, utile sia per la sorveglianza quotidiana sia per eventuali indagini, mentre le bici elettriche permetteranno agli agenti di muoversi agilmente anche in aree difficilmente accessibili ai mezzi tradizionali. I defibrillatori, invece, saranno utilizzati da personale addestrato e rappresentano uno strumento fondamentale per il primo soccorso in situazioni di emergenza.

Un passo avanti importante per la sicurezza pubblica, che risponde anche alle esigenze più volte espresse dal comando dei vigili urbani, spesso limitato da carenze di mezzi. Ora, con l’approvazione dell’intervento, si attende solo il completamento dell’iter burocratico per dare concretamente il via all’acquisto e alla consegna delle nuove dotazioni.