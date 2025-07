San Valentino Torio, lavori in corso per la rigenerazione urbana (video)

Interventi su rete idrica e fognaria

Proseguono i lavori di rigenerazione urbana a San Valentino Torio, con interventi a buon ritmo in Via Frigenti e Piazza Amendola. Le opere in corso riguardano la realizzazione della nuova rete idrica e la messa in sicurezza della rete fognaria. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Michele Strianese e dall’assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco Rosanna Ruggiero, ha effettuato un nuovo sopralluogo con i tecnici e le imprese esecutrici per monitorare lo stato di avanzamento.

Pavimentazioni e riqualificazione del centro storico

Ultimate le opere sui sottoservizi, si procederà con la pavimentazione dei vicoli del centro storico, che saranno rifiniti in parte con asfalto e in parte con pietra lavica. Le aree interessate sono Vicolo degli Innamorati, Vicolo Capece Minutolo, Via Casa Mura e Via Casa Migliaro. Infine, il progetto prevede la riqualificazione completa di Piazza Amendola, che restituirà alla comunità uno spazio più accogliente e decoroso. L’impegno dell’amministrazione resta costante per garantire qualità, decoro urbano e funzionalità.

