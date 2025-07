Castellabate celebra la 27ª Bandiera Blu con il Festival del Mare: due giorni di eventi tra musica, tradizione e cultura del mare

Castellabate festeggia con orgoglio il conferimento della sua 27ª Bandiera Blu, un riconoscimento che premia l'impegno costante per la tutela ambientale e la qualità dei servizi turistici. Per celebrare questo importante traguardo, il Comune ha organizzato la seconda edizione del Festival del Mare, in programma il 12 e 13 luglio, con un ricco calendario di appuntamenti pensati per coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori.

Castellabate festeggia con orgoglio il conferimento della sua 27ª Bandiera Blu, un riconoscimento che premia l’impegno costante per la tutela ambientale e la qualità dei servizi turistici. Per celebrare questo importante traguardo, il Comune ha organizzato la seconda edizione del Festival del Mare, in programma il 12 e 13 luglio, con un ricco calendario di appuntamenti pensati per coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori.

Il weekend si aprirà sabato 12 luglio alle ore 20, in Piazza Punta dell’Inferno, con una serata dedicata ai sapori del territorio: protagonista sarà il pesce azzurro, proposto in una degustazione a cura dell’Associazione Punta dell’Inferno. A fare da cornice ci saranno i mercatini artigianali dell’Associazione Officina Creativa e, a partire dalle 21.30, il concerto di musica popolare del gruppo “Tarammorria”.

Domenica 13 luglio, il centro cittadino si animerà con la Notte Blu, una grande festa lungo corso Matarazzo e il Lungomare Perrotti, realizzata in collaborazione con l’Associazione Commercianti Castellabate e la ludoteca “Fata Dodò”. L’evento prevede musica dal vivo, animazione per bambini, artisti di strada e shopping sotto le stelle. Alle 22.00, in Piazza Lucia, si svolgerà la cerimonia ufficiale di consegna della Bandiera Blu, seguita da un concerto tributo a Jovanotti.

Il Festival del Mare sarà anche un’occasione per vivere il mare da protagonisti: sabato, grazie alla collaborazione con le associazioni locali, sarà possibile partecipare ad attività esperienziali come il battesimo del mare per avvicinarsi alla subacquea (a cura dell’Associazione Cilento Sub), l’open day SUP (Associazione Punta dell’Inferno) e un laboratorio di pittura marina dal titolo “Col Mare l’Arte”. Le attività sono gratuite ma con prenotazione obbligatoria, contattando l’ufficio di promozione turistica del Comune: 0974 962328 – turismocultura@comune.castellabate.sa.it.

Il sindaco Marco Rizzo commenta così l’iniziativa:

“Il Festival del Mare rappresenta la nostra identità: unire la celebrazione di un riconoscimento prestigioso con eventi che valorizzano la cultura del mare e la partecipazione attiva della nostra comunità. La 27ª Bandiera Blu è il frutto di un impegno collettivo che continua nel tempo.”

Entusiasta anche il consigliere Clemente Migliorino:

“Dopo il successo dello scorso anno, rilanciamo con un programma ancora più ricco, grazie al contributo delle associazioni del territorio. Castellabate si tinge di blu per una festa che unisce tradizione, sostenibilità e bellezza.”