“Io buttotutto”: Angri sommersa dai rifiuti. Emergenza ambientale tra crimine e inciviltà, il monito di Francese

Non ci sono più alibi: Angri è ormai sommersa da un’onda di rifiuti abbandonati che deturpano marciapiedi, parchi, strade e persino le aree residenziali.

Le immagini, eloquenti e drammatiche, mostrano buste, legno, elettrodomestici e rifiuti di ogni genere gettati con incuria in ogni angolo della città.

Un fenomeno che si ripete identico in tante realtà italiane, e che oggi non può più essere considerato soltanto una manifestazione di inciviltà, ma un vero e proprio reato penale.

Ad intervenire sulla questione è Ciro Francese, attivista politico, ambientalista da anni impegnato sul fronte della tutela ecologica, ed iscritto al Partito Democratico, che dalla sua pagina social ha più volte denunciato per contrastare questa emergenza.

“Dal 1° ottobre 2023 l’abbandono dei rifiuti su strada è un reato punito con sanzioni da 1.000 a 10.000 euro, che raddoppiano nel caso di rifiuti pericolosi – ricorda Francese –. Una norma necessaria, ma purtroppo ancora largamente disattesa, basti pensare che la raccolta avviene anche in tarda mattinata, lasciando così una città agli occhi di tutti sempre più sporca.

L’inciviltà del “butto e via”

La piaga dell’abbandono incontrollato dei rifiuti ingombranti non conosce confini territoriali né sociali. Si tratta di un fenomeno che sottrae risorse preziose alla collettività, denaro che dovrebbe essere invece investito in servizi essenziali come asili nido, assistenza agli anziani e manutenzione urbana. Nessuna zona è immune, dalla città al suo hinterland, e nessuna comunità può dirsi esente da questa piaga.

I luoghi che fanno da raccolta (foto gallery)

Via Risi, Via Badia nei pressi della ex sede del 118, via Dante Alighieri, all’entrata del sottopasso tra via Nazionale e corso Vittorio Emanuele (copertina), via Taverna del Passo, via Nazionale nei pressi del 3 Circolo, ecco un quadro quasi completo.

Un fenomeno criminale e redditizio

“Dietro l’apparente disordine si nasconde un fenomeno criminale tanto redditizio quanto dannoso: bande organizzate o singoli individui gestiscono in modo sistematico il ritiro e lo smaltimento abusivo di elettrodomestici, materiali ingombranti e residui edili. Questi soggetti traggono profitto sia dal pagamento illecito per il servizio di ritiro, sia dalla rivendita dei componenti recuperati, alimentando un mercato nero e contribuendo alla proliferazione di discariche abusive a cielo aperto.”

Cittadini complici e indifferenti

La responsabilità non è esclusivamente delle organizzazioni criminali. Spesso, infatti, sono gli stessi cittadini a diventare protagonisti involontari di questa catena di degrado. Persone di ogni età e ceto sociale scelgono di abbandonare rifiuti per strada, ignorando le opportunità offerte da servizi come quelli dell’azienda AES. Un fenomeno trasversale, che coinvolge tanto il centro città quanto le periferie.

La civiltà nasce dal senso di responsabilità

La verità, seppur scomoda, è chiara: le strade non si riempiono da sole. “Dietro ogni sacchetto abbandonato c’è un atto di disinteresse, di egoismo, di inciviltà. Finché questa mentalità non cambierà, nessuna legge né sanzione sarà sufficiente a fermare il degrado”. Con queste parole, Ciro Francese rilancia il suo appello per una ”cultura ambientale condivisa, fondata su partecipazione attiva e responsabilità collettiva, ricordando che ” i rifiuti di ogni tipo devono essere assolutamente rimossi onde evitare di creare altre nascite di piccole discariche abusive. Tenuto conto anche in questi periodi delle alte temperature, possono diventare ricettacoli di malattie infettive ed inquinamento della falda acquifera e del suolo, diventando anche dannose per la salute dei nostri amici a quattro zampe. Serve una nuova cultura urbana: fatta di rispetto per l’ambiente, per gli spazi pubblici e per gli altri. Serve responsabilità. E serve adesso”, conclude Francese.