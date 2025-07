Scafati, al via la pulizia in via P. Vitiello in vista dell’inaugurazione della nuova arteria stradale

In via Pietro Vitiello è stato avviato un intervento di pulizia in preparazione all’inaugurazione della nuova strada di collegamento con via Diaz.

Proseguono i lavori di riqualificazione urbana a Scafati. In via Pietro Vitiello, di fronte al Polverificio Borbonico, è stato avviato un importante intervento di pulizia in preparazione all’inaugurazione della nuova strada di collegamento con via Armando Diaz.

Lo ha annunciato il sindaco Pasquale Aliberti attraverso un post ufficiale, sottolineando l’importanza dell’intervento che rientra in un più ampio progetto di rigenerazione urbana, realizzato in sinergia con il Parco Archeologico di Pompei, il Demanio e la Soprintendenza dei Beni Archeologici di Salerno.

“Un grande lavoro che prepara il terreno non solo per la viabilità, ma anche per un rilancio storico-culturale dell’area”, ha evidenziato il primo cittadino.

L’appuntamento chiave è fissato per mercoledì 16 luglio alle ore 9:30, quando, alla presenza del Presidente della Regione Campania, sarà inaugurato il collettore SUB 1, opera strategica che consentirà l’attivazione del 30% della rete fognaria nella zona.

L’intervento è parte di un piano più ampio che punta a modernizzare l’infrastruttura urbana di Scafati, migliorare i servizi essenziali e valorizzare aree di pregio storico come quella del Polverificio Borbonico.