Addio a Goffredo Fofi, l’intellettuale che riscoprì Totò e insegnò a pensare controcorrente

È morto a 88 anni Goffredo Fofi, uno dei pensatori più lucidi, indipendenti e scomodi della cultura italiana contemporanea.

Saggista, critico cinematografico, teatrale, letterario, editore, instancabile agitatore culturale: Fofi ha attraversato oltre sei decenni di storia italiana ponendo sempre al centro della sua ricerca l’urgenza morale di coniugare cultura e impegno civile.

A dare l’annuncio della scomparsa è stato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha voluto ricordarlo con parole sentite: “Ci lascia Goffredo Fofi, voce lucida, radicale e sempre controcorrente della nostra cultura. Amico di Napoli e dei napoletani, fu decisivo nel ridare la meritata grandezza a Totò. Una guida rara, che ci mancherà immensamente.”

Proprio il legame con Totò, snobbato dalla critica ufficiale quando era in vita, rappresenta uno dei suoi atti più significativi.

Nel 1968, a un anno dalla morte del comico napoletano, Fofi pubblicò con Franca Faldini il libro “Totò. L’uomo e la maschera”, il primo a offrire una lettura completa e colta della sua parabola artistica. Un’opera pionieristica, segnata dall’influenza di Pier Paolo Pasolini – che aveva voluto Totò in Uccellacci e uccellini – e che ha segnato la definitiva rivalutazione del “principe della risata”, celebrato in seguito da registi come Fellini, De Filippo, Pasolini e Dario Fo.

Ma Fofi non fu solo un “riscopritore” di Totò. Fu un intellettuale irregolare, capace di leggere la realtà italiana in anticipo rispetto al pensiero dominante. Negli anni Sessanta e Settanta fu tra i principali animatori della cosiddetta “cultura di opposizione”, fondando e dirigendo riviste che fecero epoca come Quaderni piacentini, Ombre Rosse, Linea d’Ombra, La terra vista dalla luna. Spazi di elaborazione culturale liberi, non accademici, capaci di intercettare i movimenti profondi di una società in trasformazione.

Nato a Gubbio (Perugia), il 15 aprile 1937, Fofi ha percorso tutta la seconda metà del Novecento italiano con uno sguardo acuto, vigile, mai conciliante. Critico cinematografico tra i più originali del dopoguerra, non si è mai limitato a recensire film: li interpretava come specchi sociali, indagando il legame tra arte, politica e condizione umana. Ha scoperto e sostenuto autori, registi e scrittori prima che venissero accolti dal canone ufficiale.

Il suo pensiero era anticipatore, la sua voce mai allineata. Non cercava il consenso: preferiva i margini, da dove – diceva – “le storture del centro si vedono meglio”.

Tra le sue opere più note si ricordano i saggi “Prima il pane”, “Strana gente”, “Pasqua di maggio”, “Sotto l’ulivo”, “Le nozze coi fichi secchi”, così come le numerose collaborazioni con intellettuali del calibro di Gad Lerner, Franca Faldini, Michele Serra e Stefano Benni. Nel 2008 fondò le Edizioni dell’Asino, un progetto editoriale che rifletteva la sua visione: cultura accessibile, ma mai banalizzata.

Negli ultimi anni aveva diretto la rivista Lo Straniero, vero laboratorio di pensiero critico indipendente, continuando a scrivere per importanti giornali e riviste su cinema, società e letteratura. Sempre coerente con la sua etica, sempre dalla parte degli esclusi, degli ultimi, dei non ascoltati.

Chi lo ha conosciuto lo descrive come un uomo gentile ma affilato, curioso e risoluto, capace di ascoltare e di dire no. Scomodo, certo, ma animato da un bisogno profondo di giustizia che superava ogni ideologia.

Goffredo Fofi non è mai stato un intellettuale da salotto, né un intellettuale “di corte”. Ha scelto di stare altrove. E proprio da quel “altrove” ha saputo parlare a tutti noi con voce ferma, necessaria, inconfondibile.