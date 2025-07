Cilento, salvati due cani e due cuccioli randagi: operazione delle Guardie Zoofile evita la tragedia

Un intervento tempestivo ha evitato il peggio per quattro cani randagi – due adulti e due cuccioli – che vagavano in condizioni critiche per le strade di un comune del Cilento.

Un intervento tempestivo ha evitato il peggio per quattro cani randagi – due adulti e due cuccioli – che vagavano in condizioni critiche per le strade di un comune del Cilento. Senza un’azione immediata, i cuccioli non avrebbero avuto scampo, secondo quanto riferito dai soccorritori.

A lanciare l’allarme e a coordinare le operazioni di salvataggio sono state le Guardie Zoofile di Salerno, in collaborazione con la sezione AISA (Associazione Italiana Sicurezza Ambientale) di Vallo della Lucania. Il responsabile, Senatore, ha inviato una segnalazione ufficiale al sindaco del comune coinvolto, denunciando l’assenza di interventi da parte dell’ente e definendo “ingiustificabile” la presenza di animali in simili condizioni sul territorio. La stessa segnalazione è stata inoltrata anche alla Procura competente, come riporta “Salernotoday“.

Salvataggio riuscito grazie al lavoro di squadra

Grazie alla sinergia tra Guardie Zoofile e amministrazione comunale, si è potuti intervenire rapidamente. I cani sono stati catturati e trasferiti al canile sanitario di Mercato San Severino, dove hanno ricevuto le prime cure veterinarie. Verranno affidati a nuove famiglie non appena saranno pronti.

Le Guardie hanno rivolto un ringraziamento speciale alla volontaria locale Elisabetta, il cui impegno è stato decisivo per la riuscita dell’intervento. Un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni e cittadini possa fare la differenza.