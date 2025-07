Il caffè salato: tra Dazi Usa e caldo estremo, la colazione italiana cambia prezzo

Il caro-caffè colpisce la colazione degli italiani: dazi al 50% imposti da Trump al Brasile e ondate di calore che mettono in ginocchio gli allevamenti. Prezzi in salita fino all’80% tra espresso e cappuccino. Ecco perché.

Tra inflazione, aumento dei costi delle materie prime e rincari energetici, anche la colazione al bar diventa un’uscita da pianificare.

Tra le nuove politiche commerciali di Trump e un’estate rovente che mette a dura prova gli allevamenti italiani, anche la tazzina di caffè che accompagna la nostra colazione quotidiana rischia di diventare un piccolo lusso.

Gli Stati Uniti hanno recentemente imposto dazi del 50% sul caffè importato dal Brasile — uno dei principali esportatori mondiali.

Il risultato? Prezzi in crescita in tutto il mondo, con un aumento fino al 20% già registrato nei consumi americani, che si riflette inevitabilmente anche sul mercato europeo.

Mucche Assetate e Latte in Calo

Ma la filiera non si ferma al chicco di caffè. In Italia, le alte temperature stanno mettendo a dura prova gli allevamenti: le mucche, stressate dal caldo, bevono fino al doppio dell’acqua ma producono fino al 30% in meno di latte.

Una perdita pesante, considerando che latte e derivati sono fondamentali per cappuccini e macchiati.

Gli allevatori, per fronteggiare l’emergenza climatica, sono costretti a installare ventilatori, sistemi di raffreddamento e doccette rinfrescanti per gli animali.

Il costo? Fino a 3.000 euro in più al mese per ogni stalla.

Secondo Coldiretti, i danni economici causati dai cambiamenti climatici ammontano già a miliardi di euro l’anno — e potrebbero triplicare entro il 2050.

Dalla Tazzina al Portafoglio: Cosa Cambia

Il costo del caffè al bar non è più quello di dieci anni fa. Se nel 2014 un espresso costava in media 90 centesimi, oggi sfiora spesso l’euro e cinquanta. Il cappuccino, un tempo a due euro, si acquista ora anche a 3 euro in molte città, con un incremento medio dell’80%.

Eppure, una cosa resta immutata: la parola “cappuccino” è forse l’unica che, in qualunque parte del mondo, resta intradotta. Un simbolo che resiste anche di fronte a prezzi in salita.

Un’Espresso Salato, Ma la Colazione Resta Sacra

Forse, per molti italiani, rinunciare alla colazione al bar non è ancora un’opzione.

Ma tra le tensioni internazionali e un clima sempre più instabile, la nostra tazzina mattutina potrebbe presto trasformarsi in un piccolo lusso quotidiano.

Ecco l’indagine condotta di Altroconsumo su 16 aree di servizio nei pressi di Milano, Roma, Napoli e Venezia rivela un quadro chiaro: una semplice pausa in autostrada costa nettamente di più rispetto a bar e supermercati cittadini, insomma colazione più cara ovunque.

Caffè e cappuccino

Caffè in autogrill: 1,46 € in media, +7% rispetto al 2024

Cappuccino: 1,85 € in media (con punte di 2,20 €), +16% rispetto ai bar cittadini

Nei bar urbani si oscilla invece tra 1,50 € e 2,00 €, ma in alcune città si supera già quota 2,50 €

Brioche e snack dolci

Brioche in autostrada: 2,00 €, +16% sul 2024, +47% rispetto ai bar

Gelati confezionati: 3,18 € in media, +5% rispetto al 2024, +145% rispetto al supermercato (Magnum a 1,30 €)

Bevande: i rincari più assurdi

Acqua da 1L: 3,18 € in autogrill, 5 volte di più che al supermercato (0,63 €)

Cola: 8,12 €/L, +484% rispetto al prezzo medio della GDO

Energy drink: quasi 16 €/L, +23% rispetto al 2024

Panini e salati

Panini: 6,78 € in media, con punte fino a 8,50 € (+57% rispetto ai bar cittadini)

Patatine in sacchetto: unico calo significativo, -28% grazie alla maggiore disponibilità di formati grandi

Cracker: -8% rispetto al 2024, ma oscillazioni forti (da 2,49 € a 3,70 €)

Cioccolato: -12% sul 2024, con forbici di prezzo da 1,30 € a 4,99 €

I motivi dell’impennata

A pesare sui prezzi al consumo non è solo l’inflazione generalizzata.

Secondo le associazioni dei consumatori, i rincari sono dovuti anche all’aumento dei costi di caffè, burro, cacao e olio di palma, tutti ingredienti base della colazione italiana.

In più, la distribuzione in autostrada prevede margini più alti per logistica e licenze, che finiscono inevitabilmente sullo scontrino.

Dimenticate le colazioni a 3 euro: oggi per un cappuccino e una brioche nei pressi di un’autostrada si può facilmente superare i 4 euro, senza contare bevande o snack extra.

Per ora, ci stringiamo alla nostra caffettiera napoletana con un po’ più di consapevolezza e, magari, con un sorriso un po’ più teso.