L’Aeroporto di Salerno compie un anno. De Luca: “Arriveremo a 3,5 milioni di passeggeri entro il 2030”

Anche De Luca ha richiamato l’attenzione sull’importanza delle infrastrutture: "Con il rifacimento della pista a Capodichino, Salerno diventerà cruciale per garantire la continuità operativa. Intanto sono in corso i lavori per la realizzazione della struttura definitiva dello scalo".

A un anno dalla riapertura al traffico commerciale, l’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi chiude il suo primo bilancio con numeri incoraggianti: oltre 400.000 passeggeri transitati, inclusi i voli privati. Lo rende noto Gesac, società di gestione dello scalo, che ha illustrato risultati e prospettive in un incontro ufficiale con Regione Campania e autorità locali.

Tra luglio e dicembre 2024 si sono registrati 179.123 passeggeri, mentre da gennaio a maggio 2025 ne sono transitati 133.000. Giugno ha visto 42.648 viaggiatori, a maggio erano stati 37.079. Per luglio, si stima una crescita fino a quota 50.000. A questi si sommano 7.000 voli privati, parte dell’aviazione generale.

“Per un piccolo aeroporto, superare i 300.000 passeggeri nel primo anno è un traguardo notevole”, ha commentato Carlo Borgomeo, presidente di Gesac. “Il numero di voli privati è particolarmente significativo. Per questo stiamo costruendo uno dei più grandi terminal per l’aviazione generale in Italia”.

Lo sguardo è rivolto al futuro: il Master Plan prevede 17 milioni di passeggeri complessivi tra Napoli e Salerno entro il 2035, di cui 3,5 milioni solo dallo scalo salernitano. “Se la crescita continua – ha aggiunto Borgomeo – potremmo persino rivedere queste previsioni al rialzo”.

Anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha sottolineato l’importanza strategica dell’aeroporto: “Con 370.000 passeggeri tra voli commerciali e privati, l’aeroporto è una rivoluzione per l’economia del territorio. Stanno nascendo nuove attività commerciali, ristoranti e servizi. Ma ora serve un salto di qualità, soprattutto nell’accoglienza turistica. Bisogna modernizzare il sistema alberghiero e garantire un miglior equilibrio tra prezzo e qualità”.

Le sfide: accessibilità e valorizzazione del territorio

Se il primo anno ha confermato il potenziale dello scalo, la crescita futura dipenderà dalla capacità di affrontare alcune criticità strutturali. “Ora inizia la fase più sfidante”, ha spiegato Margherita Chiaromonte, direttrice commerciale aviation di Gesac. “Il test del mercato ha evidenziato anche i limiti: il nodo più urgente è l’accessibilità. Serve un collegamento ferroviario diretto per rendere lo scalo facilmente raggiungibile”.

Altro aspetto centrale è la promozione del territorio: “Molte zone della provincia di Salerno, splendide ma poco conosciute all’estero, hanno bisogno di una campagna di marketing mirata. Solo così potremo attrarre una nuova domanda turistica”, ha aggiunto Chiaromonte. La mancanza di infrastrutture e servizi incide anche sulle scelte delle compagnie aeree, che modificano le rotte in base ai risultati ottenuti.

Concorda anche Borgomeo: “È indispensabile investire sull’offerta turistica, oggi ancora fragile. Serve una visione strutturata, servizi di qualità e infrastrutture adeguate. La metropolitana e i collegamenti devono essere completati”.

Anche De Luca ha richiamato l’attenzione sull’importanza delle infrastrutture: “Con il rifacimento della pista a Capodichino, Salerno diventerà cruciale per garantire la continuità operativa. Intanto sono in corso i lavori per la realizzazione della struttura definitiva dello scalo”.

In sintesi: lo scalo salernitano ha superato il primo esame a pieni voti, ma ora si gioca una partita più complessa: trasformarsi in un motore stabile e strutturato per il turismo e lo sviluppo del territorio.