Napoli, al San Paolo impiantate due protesi uditive di nuova generazione

Importante passo avanti nella cura dei disturbi uditivi all’Ospedale San Paolo dell’ASL Napoli 1 Centro. Presso l’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria, diretta dal dottor Giuseppe Panetti, sono stati eseguiti con successo i primi due impianti del sistema acustico ‘Osia’, una tecnologia di nuova generazione destinata al trattamento dell’ipoacusia trasmissiva, mista e della sordità monolaterale.

In passato, la struttura si era dotata di dispositivi a conduzione ossea passiva del tipo ‘Baha’, che, pur garantendo benefici ai pazienti, presentavano limiti nella qualità sonora. Da qui la scelta di puntare sull’innovativo sistema Osia, che offre performance acustiche superiori grazie all’impiego di un trasduttore piezoelettrico impiantato sotto la pelle. Questo permette di trasmettere le vibrazioni direttamente all’osso, eliminando la dispersione del segnale dovuta alla cute e migliorando soprattutto la resa sulle alte frequenze.

Il nuovo impianto, attivo e discreto, consente un’esperienza uditiva più naturale, anche in pazienti con ipoacusia medio-grave. Il processore esterno, sottile e magnetico, si applica dietro l’orecchio e funziona con una batteria usa e getta facilmente sostituibile. La parte impiantata, invece, resta stabile nel tempo e non necessita di interventi di rimozione.

Tra i vantaggi del sistema, anche una maggiore sicurezza per la pelle, grazie all’assenza di componenti che la attraversano, riducendo così il rischio di infezioni o irritazioni. Il dispositivo è inoltre compatibile con smartphone e accessori Bluetooth, e rappresenta una soluzione ideale per chi, per motivi anatomici o clinici (come infezioni croniche, atresia del condotto uditivo o malformazioni), non può utilizzare protesi tradizionali.

Gli interventi, effettuati in day surgery, sono stati seguiti dall’attivazione dei processori esterni e dalla programmazione personalizzata dei dispositivi in collaborazione con l’équipe audiologica dell’ospedale.

“L’introduzione del sistema Osia rappresenta un passaggio importante per la sanità campana e per l’Ospedale San Paolo – ha dichiarato il dottor Panetti –. Questo traguardo è stato possibile grazie al supporto della direzione strategica dell’ASL Napoli 1 Centro, che ha creduto nella tecnologia come strumento di progresso”.

Il sistema Osia si conferma oggi una delle soluzioni più avanzate nel campo della riabilitazione uditiva, unendo elevate prestazioni, connettività e discrezione, con un impatto significativo sul miglioramento della qualità di vita dei pazienti.