Sarno, inaugurato il prolungamento di Via Ticino: una nuova arteria per snellire il traffico

È stata ufficialmente inaugurata ieri sera la nuova strada “Prolungamento di Via Ticino”, a Sarno, con l’apertura al transito che collega Via Cognulo a Via San Valentino. Presenti all’evento il sindaco Francesco Squillante, l’amministrazione comunale, i tecnici che hanno seguito l’opera e numerosi cittadini.

L’intervento, atteso da tempo, rappresenta un tassello strategico per migliorare la viabilità cittadina e ridurre la pressione del traffico su assi principali come Via Nuova Variante e Via San Valentino. L’opera si inserisce in una più ampia visione di riqualificazione urbana.

Il commento del sindaco

“Questa non è solo una nuova strada, ma il frutto concreto di un lavoro avviato anni fa”, ha dichiarato il sindaco Squillante. Ha ricordato che il finanziamento fu ottenuto sotto l’amministrazione Canfora, quando lui stesso era assessore al bilancio. “I progetti partono da lontano, ma senza una guida determinata e competente restano sulla carta. Abbiamo seguito ogni fase con cura, grazie all’impegno della squadra tecnica e dell’amministrazione”, ha aggiunto.

Il primo cittadino ha anche ringraziato consiglieri e assessori per aver condiviso visione e responsabilità, e ha annunciato nuove imminenti opere: “Sarno è una città in movimento. Presto inaugureremo anche la rotatoria di Episcopio. Non promesse, ma risultati tangibili per tutta la comunità”.