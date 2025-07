Cava. Investita e uccisa a Pregiato: chiesto il processo per due uomini accusati di omicidio stradale

La Procura di Nocera Inferiore ha chiesto il rinvio a giudizio per due persone con l’accusa di omicidio stradale, in relazione alla morte di Rosa Apicella, 68 anni, travolta e uccisa nell’aprile 2024 mentre attraversava la strada in via Aniello Salsano, nella frazione Pregiato di Cava de’ Tirreni.

Secondo la ricostruzione del pubblico ministero, la donna, che si trovava nei pressi di un’edicola lungo la carreggiata che conduce all’Istituto Comprensivo Statale San Nicola, aveva alzato un braccio per segnalare l’intenzione di attraversare la strada. In quel momento, un camion, guidato da un autotrasportatore nocerino (difeso dall’avvocato Francesco Vicidomini), non si sarebbe accorto della sua presenza e l’avrebbe colpita con la parte anteriore sinistra del mezzo. La donna è caduta rovinosamente sull’asfalto, riportando ferite serie, come riportato da “Cronachesalerno.it“.

Pochi istanti dopo, una Fiat Panda condotta da un 66enne di Castel San Giorgio (assistito dall’avvocato Giuseppe Bisogno) avrebbe investito nuovamente la vittima già a terra, provocandole traumi multipli e lesioni toraciche rivelatesi fatali. Rosa Apicella, trasportata cosciente al pronto soccorso del “Ruggi” di Salerno, è deceduta poco dopo il ricovero a causa delle gravi lesioni interne riportate.

Secondo l’accusa, entrambi i conducenti avrebbero violato le regole di prudenza e attenzione alla guida, contribuendo in maniera determinante all’esito tragico dell’investimento. Il camionista non si sarebbe accorto della donna intenta ad attraversare, mentre l’automobilista non avrebbe notato il corpo ormai a terra, continuando la marcia.

La famiglia della vittima è rappresentata dall’avvocato Rino Carrara. L’udienza preliminare sarà fissata davanti al giudice per l’udienza preliminare Claudia Masucci del tribunale di Nocera Inferiore. I due indagati rischiano ora il processo per omicidio stradale, una delle ipotesi di reato più gravi legate alla circolazione stradale.