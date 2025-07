Cilento-Capri, i sindaci chiedono il ripristino dei collegamenti marittimi: “Occasione per turismo e mobilità sostenibile”

I sindaci di Agropoli, Castellabate e Pollica uniscono le forze per rilanciare il collegamento marittimo tra il Cilento e l’isola di Capri. In una nota congiunta firmata dai primi cittadini Roberto Mutalipassi, Marco Rizzo e Stefano Pisani, è stata formalmente richiesta alla Regione Campania l’estensione della Linea A1 del Metrò del Mare fino alla celebre isola del Golfo di Napoli.

«L’inclusione di Capri rappresenta la naturale prosecuzione della tratta che oggi collega Salerno con Agropoli, San Marco di Castellabate, Acciaroli, Amalfi e Positano», si legge nel documento. La tratta è attualmente gestita dalla società Alicost S.p.A., che tra il 2016 e il 2019, nell’ambito del progetto “Cilento Blu”, aveva già sperimentato con successo rotte verso Capri, Napoli e la Costiera Amalfitana.

Secondo i sindaci, la riattivazione del collegamento marittimo garantirebbe molteplici vantaggi: maggiore attrattività turistica per il Cilento, accessibilità via mare migliorata, sviluppo della mobilità sostenibile e valorizzazione del porto di Agropoli come punto strategico per i trasporti regionali.

La proposta nasce anche dal forte interesse espresso da residenti, turisti e operatori del settore, desiderosi di un collegamento diretto che permetta di costruire pacchetti turistici integrati e incentivare le escursioni giornaliere.

I tre sindaci concludono auspicando una risposta positiva dalla Regione, che possa tradursi in un’azione concreta per sostenere il territorio e rilanciare il turismo marittimo in chiave sostenibile.