16enne incastrato sotto un muletto: liberato dai Vigili del Fuoco

Tragedia sfiorata nella notte a Santa Maria di Castellabate, nel Cilento, dove un ragazzo di 16 anni, in vacanza presso Villa Matarazzo, è rimasto incastrato con il piede sinistro sotto un muletto ribaltato per cause ancora in fase di accertamento.

L’allarme è stato lanciato poco dopo la mezzanotte da alcuni coetanei che hanno udito le urla del giovane e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli, insieme ai sanitari del 118.

Le operazioni di soccorso si sono concluse in circa 25 minuti: i pompieri, con l’ausilio di attrezzature idrauliche, sono riusciti a sollevare il mezzo e a liberare il ragazzo, che è stato poi trasportato in ambulanza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Il sedicenne, sotto shock ma cosciente, è attualmente sotto osservazione. Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.