Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi: un anno di crescita, ma restano criticità nei collegamenti

I dati confermano un andamento in crescita, con una stima di 50.000 viaggiatori solo per il mese di luglio

A un anno esatto dall’apertura al traffico commerciale, l’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi registra un bilancio positivo, con circa 370.000 passeggeri transitati nello scalo. I dati confermano un andamento in crescita, con una stima di 50.000 viaggiatori solo per il mese di luglio e oltre 7.000 voli di aviazione generale effettuati nel corso dell’anno.

La gestione dello scalo da parte della società Gesac, la stessa che controlla anche l’aeroporto di Napoli-Capodichino, lascia intravedere un futuro promettente, anche in considerazione degli importanti sviluppi infrastrutturali in corso, come la costruzione del nuovo terminal per l’aviazione generale, previsto entro la fine del 2025, e successivamente del terminal definitivo per il traffico commerciale.

Nonostante i numeri incoraggianti, rimangono rilevanti le criticità legate alla rete dei collegamenti. L’aeroporto, infatti, sconta ancora la mancanza di un sistema di trasporto integrato ed efficiente, con assenza di connessioni dirette con la città di Salerno, con la rete ferroviaria ad alta velocità e con le vie del mare.

Questo deficit infrastrutturale rappresenta un ostacolo alla piena valorizzazione turistica dello scalo e del territorio circostante, soprattutto in chiave internazionale e in ottica di destagionalizzazione. Interventi rapidi e coordinati sono considerati essenziali per migliorare l’accessibilità e garantire una crescita sostenibile dello scalo salernitano.