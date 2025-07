La deputata brasiliana Carla Zambelli ricercata in patria, rifugiata a Scafati

Condannata in Brasile e sospesa dal Parlamento, la deputata Carla Zambelli – volto noto dell’estrema destra e figura vicina all’ex presidente Jair Bolsonaro – risulta attualmente rifugiata in Italia, precisamente nella cittadina di Scafati, in provincia di Salerno. La sua presenza nella località campana è stata confermata da segnalazioni locali, tra cui un recente avvistamento in una chiesa evangelica del territorio.

Zambelli è stata condannata dalla Corte Suprema del Brasile a dieci anni di carcere per aver violato il sistema informatico del Consiglio nazionale di Giustizia con l’aiuto di un hacker. Inserita nella lista dei ricercati internazionali dell’Interpol, avrebbe scelto l’Italia come rifugio grazie alla doppia cittadinanza di cui è in possesso.

Secondo il suo avvocato italiano, Fabio Pagnozzi, la deputata starebbe valutando una candidatura alle elezioni legislative italiane del 2027, con l’intento di proseguire l’attività politica e rafforzare la propria visibilità internazionale. Contatti sarebbero già in corso con alcuni esponenti della destra italiana.

Al momento, Zambelli risiede in una località riservata, ma la sua presenza in Campania – e in particolare a Scafati – resta al centro dell’attenzione, soprattutto alla luce delle implicazioni legali e diplomatiche. La sua eventuale candidatura potrebbe avere anche lo scopo di ostacolare una possibile richiesta di estradizione da parte del Brasile.