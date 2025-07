Sarno, ancora fumo in diverse zone: la denuncia di un cittadino

Tre incendi di piccole dimensioni che, oltre a generare preoccupazione per la sicurezza, hanno creato un pesante disagio ambientale e respiratorio.

SARNO – Ancora fumo e disagi per i cittadini: nella serata di ieri, un residente ha segnalato la presenza di tre distinti focolai in aree diverse del territorio comunale. Tre incendi di piccole dimensioni che, oltre a generare preoccupazione per la sicurezza, hanno creato un pesante disagio ambientale e respiratorio.

L’uomo, che ha documentato con foto le tre aree interessate – al momento non ufficialmente identificate – ha lanciato un duro sfogo sui social: «A cosa servono le ordinanze comunali se sul territorio non c’è nessuno che controlla?».

Secondo quanto riportato, nella serata in cui si sono verificati gli incendi nessun ente avrebbe risposto alle chiamate d’emergenza. Un silenzio istituzionale che ha aumentato la frustrazione del cittadino: «Grazie infinitamente ai cari concittadini per farci respirare tutta la notte aria salubre. Le battaglie scenografiche sono solo per apparire», ha scritto ironicamente.

La segnalazione punta il dito anche sulla gestione del territorio e sul rispetto delle ordinanze comunali, spesso emanate ma raramente fatte rispettare in maniera efficace. Le fiamme, seppur contenute, rappresentano l’ennesimo episodio di una criticità ormai cronica, in un contesto in cui la qualità della vita, secondo il cittadino, «continua a peggiorare».

Al momento non è chiaro se si tratti di roghi dolosi o accidentali, né se siano già in corso accertamenti da parte delle autorità competenti. Resta il problema di fondo: la percezione diffusa di un controllo debole sul territorio e di una tutela ambientale più formale che reale.