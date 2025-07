Dramma a Vietri sul Mare: 15enne grave dopo un tuffo, è in terapia intensiva

Un ragazzo di 15 anni, originario di Cava de’ Tirreni, è attualmente ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dopo un drammatico incidente in mare.

Quella che doveva essere una tranquilla domenica estiva tra amici si è trasformata in un incubo. Un ragazzo di 15 anni, originario di Cava de’ Tirreni, è attualmente ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dopo un drammatico incidente in mare.

Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di domenica nei pressi dello stadio di Marina di Vietri sul Mare. Il giovane, mentre si divertiva con alcuni coetanei, si è tuffato in acqua come aveva già fatto in altre occasioni. Ma questa volta qualcosa è andato storto: ha battuto con forza la testa sul fondale e, una volta riemerso, ha subito capito che non riusciva più a muovere braccia e gambe.

È stato lui stesso a chiedere aiuto. Le persone presenti sulla spiaggia si sono tuffate per soccorrerlo e lo hanno riportato con attenzione fino a riva. Poco dopo, è stato allertato il 118: i sanitari, giunti sul posto, lo hanno stabilizzato e trasportato d’urgenza all’ospedale di Salerno, dove è stato intubato e sottoposto a esami diagnostici.

I primi accertamenti hanno evidenziato un grave trauma cranico e spinale. Sebbene non sia in pericolo di vita, le sue condizioni restano serie. I medici mantengono un cauto ottimismo e ritengono decisive le prossime ore per valutare il decorso clinico. Non si esclude un possibile trasferimento in una struttura neurologica specializzata, dove il ragazzo potrebbe affrontare un lungo percorso riabilitativo.

Nel frattempo, sui social si è diffusa una grande ondata di affetto: messaggi di solidarietà e speranza stanno arrivando da amici, conoscenti e concittadini, tutti uniti nel sostenere il giovane e la sua famiglia in questo momento difficile.

Le autorità locali stanno valutando l’adozione di misure di sicurezza più stringenti nelle aree balneari frequentate dai giovani, per prevenire incidenti simili.

Nonostante la gravità dell’accaduto, dall’ospedale filtra una speranza: il recupero, anche se lungo e impegnativo, potrebbe essere possibile.