Jimmy Sax apre il suo tour estivo in Italia dall’Anfiteatro di Pompei: live il 17 luglio con la Symphonic Dance Orchestra

Partirà dalla suggestiva cornice dell’Anfiteatro degli Scavi di Pompei il tour estivo italiano di Jimmy Sax, il sassofonista più celebre al mondo. L’appuntamento è fissato per il 17 luglio, quando l’artista si esibirà dal vivo accompagnato dalla Symphonic Dance Orchestra, diretta dal maestro Vincenzo Sorrentino, in uno show al chiaro di luna prodotto da Wonder Manage e inserito nella rassegna “Beats of Pompeii”.

Il concerto darà il via a un tour che toccherà alcune delle location più affascinanti d’Italia. Sul palco, Jimmy Sax proporrà i brani più amati del suo repertorio, come “No Man No Cry” (Platino in Italia), “Time” (certificato Oro), e le tracce del suo ultimo album “Million Miles”.

Artista da record, Jimmy Sax vanta oltre 500 milioni di stream, 1 milione di iscritti al suo canale YouTube e circa 450 milioni di visualizzazioni totali. La sua ascesa internazionale è esplosa dopo l’incontro con Tony Ciotola, CEO di Wonder, che nel 2018 intuì il potenziale del passaggio dai DJ set alle performance live. Da allora, il sassofonista ha conquistato platee in tutta Europa, esibendosi in luoghi iconici come l’Olympia di Parigi, lo Stadio Vélodrome di Marsiglia di fronte a Papa Francesco, e registrando il tutto esaurito al Palazzo dello Sport di Roma.

Dopo la tournée estiva del 2024, conclusasi con grande successo, Jimmy Sax si prepara a tornare sul palco anche a Vienna (settembre 2025) e nuovamente a Londra (19 ottobre 2025).

Date del tour “Jimmy and Symphonic Dance Orchestra” in Italia:

17 luglio – Anfiteatro degli Scavi, Pompei (Na)

25 luglio – Auditorium Cavea Ennio Morricone, Roma

29 luglio – Teatro Verde, Termoli (Cb)

30 luglio – Arena Sveva, Bisceglie (Ba)

31 luglio – Arena Beniamino Gigli, Porto Recanati (Mc)

03 agosto – Teatro Antico, Taormina (Me)

04 agosto – Teatro al Castello, Milazzo (Me)

05 agosto – Anfiteatro Segni, Policoro (Mt)

06 agosto – Foro Boario, Ostuni (Br)

07 agosto – Teatro al Castello, Roccella Jonica (Rc)