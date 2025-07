Nocera Inferiore. Rifiuti e sterpaglie in fiamme: le fiamme sfiorano il tetto di un ristorante

Attimi di paura a Nocera Inferiore per un incendio divampato nella serata di lunedì nei pressi del sottopasso di via Bosco Lucarelli.

Attimi di paura a Nocera Inferiore per un incendio divampato nella serata di lunedì nei pressi del sottopasso di via Bosco Lucarelli. Come riportato da SalernoToday, le fiamme, partite da un’area abbandonata invasa da rifiuti ed erbacce, si sono rapidamente propagate fino a lambire il tetto del ristorante “Braseria”, situato alle spalle della zona interessata dal rogo.

L’incendio si è sviluppato in un’area sopraelevata, situata proprio sopra il sottopasso pedonale che collega le due sponde della strada, separata dalla linea ferroviaria e adiacente al Liceo Classico “G.B. Vico”. Fortunatamente non si registrano feriti né danni gravi, anche se il titolare del locale ha parlato di alcune lievi conseguenze strutturali. Il ristorante era chiuso per ferie, così come la scuola, in coincidenza con la pausa estiva.

Secondo le prime ricostruzioni, a innescare le fiamme sarebbero stati rifiuti e sterpaglie accumulati nella zona, spesso frequentata la sera da gruppi di giovanissimi. Una “bravata”, forse, che però avrebbe potuto causare conseguenze ben più gravi se l’incendio non fosse stato spento tempestivamente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, che hanno avviato le indagini per chiarire la natura dell’incendio. Al vaglio degli inquirenti ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero aiutare a identificare eventuali responsabili. Alcuni residenti riferiscono di aver notato la presenza di più persone nei pressi del sottopasso poco prima che divampassero le fiamme.

Cresce la preoccupazione tra i cittadini per l’abbandono di determinate aree urbane, dove degrado e incuria rappresentano un potenziale rischio per la sicurezza pubblica.