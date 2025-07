San Valentino Torio. Campo Vastola: la posa del manto erboso

Verso la conclusione dell’intervento

È ormai in fase avanzata la posa in erba sintetica del campo sportivo Giovanni Vastola di San Valentino Torio, oggetto di un intervento di riqualificazione parziale. I lavori, avviati per restituire decoro e funzionalità alla struttura, stanno per concludersi e permetteranno la piena fruizione di uno spazio sportivo moderno, rinnovato e polifunzionale.

Sopralluogo istituzionale

A verificare lo stato di avanzamento dell’opera, oggi si sono recati sul posto il sindaco Michele Strianese, la vicesindaca Rosanna Ruggiero e i tecnici comunali. La visita ha confermato che i tempi sono ormai maturi per la conclusione dell’intervento, che rappresenta un investimento importante in termini di socialità, benessere e vivibilità urbana.

Riapertura prevista a breve

La posa dell’erba sintetica dovrebbe essere completata nel corso della prossima settimana. Subito dopo, il campo sarà riaperto al pubblico, alle scuole e alle associazioni del territorio. Il rinnovamento del centro sportivo si inserisce in una visione più ampia di valorizzazione degli impianti e degli spazi di aggregazione del Comune.

Strianese: “Un sogno che diventa realtà”

“Un sogno che diventa realtà”, ha dichiarato il sindaco Strianese con un post sui social, sottolineando l’impegno dell’amministrazione per la crescita della comunità. Il campo Vastola, simbolo di sport e partecipazione, torna a essere un punto di riferimento per i giovani e le famiglie di San Valentino Torio, in un contesto di rigenerazione urbana che guarda al futuro.

