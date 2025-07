Cava de’ Tirreni. Malore sull’autobus per Marina di Vietri: polemiche per il sovraffollamento

Come temuto, è accaduto ciò che molti paventavano: una passeggera è stata colta da malore a causa del sovraffollamento sull’autobus n. 62 di Busitalia, che collega Cava de’ Tirreni alla Marina di Vietri sul Mare. A riportarlo è Ulisse Online, che denuncia una situazione ormai insostenibile per i tanti utenti, in gran parte bagnanti diretti ai lidi della Costiera.

L’episodio si è verificato ieri mattina, lungo via Mazzini, quando l’autobus diretto verso la Marina si è dovuto fermare per la presenza di auto in sosta che ne ostacolavano il passaggio. Proprio in quel momento, una ragazza – schiacciata tra decine di passeggeri in condizioni definite “da carro bestiame” – si è sentita male.

Fortunatamente il mezzo si trovava davanti a uno studio medico. L’autista, insieme ad alcuni passeggeri, ha accompagnato la giovane all’interno, dove il medico le ha prestato le cure necessarie. La ragazza si è poi ripresa, attendendo l’arrivo della madre per fare ritorno a Cava.

L’episodio ha riacceso le proteste di utenti e abbonati ai lidi vietresi, che lamentano la carenza di corse, la sospensione del servizio navetta privato e la totale assenza di alternative. Chi non riesce a salire sui pochi autobus disponibili è costretto a fronteggiare costi elevati per parcheggi privati. Il tutto nel silenzio – denunciano i cittadini – delle istituzioni locali.