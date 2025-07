Napoli, rubato tender di un maxi yacht a vela: recuperato dalla Guardia di Finanza a Vigliena

Nelle prime ore di oggi è stato rubato il tender di un maxi yacht a vela ormeggiato alla fonda nella suggestiva rada di Napoli, tra Mergellina e Castel dell’Ovo.

Le ricerche sono scattate immediatamente, favorite dalla presenza in zona di diverse unità navali impegnate nei servizi di polizia. Grazie a una ricognizione sotto costa, le Fiamme Gialle sono riuscite a rinvenire il mezzo poche ore dopo: il tender, fortunatamente integro, era stato abilmente nascosto tra altri natanti in una darsena del litorale di San Giovanni a Teduccio, in località Vigliena.

«Poiché i furti in mare sono un fenomeno in crescita – si legge in una nota della Guardia di Finanza – durante i controlli sono state nuovamente sensibilizzate, come già avvenuto la scorsa estate, tutte le marinerie costiere e i diportisti sull’importanza di vigilare attentamente sui tender, soprattutto nelle ore notturne».

Con l’avvicinarsi del mese di agosto e l’atteso picco di traffico diportistico lungo le coste campane, è prevista un’ulteriore intensificazione dei servizi di Polizia del Mare, al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e prevenire episodi di criminalità marittima.