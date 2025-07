Pagani. Pietro Sessa ritorna in Forza Italia: “scelta coerente”

La decisione: ritorno alla casa madre

Pagani. Con un comunicato carico di significato politico e personale, l’assessore Pietro Sessa ha annunciato il suo ritorno ufficiale in Forza Italia, il partito con cui ha mosso i primi passi nell’impegno civico e istituzionale. “Non è un nuovo inizio – ha dichiarato – ma la naturale prosecuzione di un percorso che, nel tempo, ha avuto solo una pausa. Forza Italia rappresenta per me una casa politica fondata su valori in cui credo: il rispetto delle istituzioni, la centralità della persona, la difesa delle libertà, la concretezza dell’azione amministrativa”.

Valori e coerenza al centro dell’impegno

Il ritorno tra le fila azzurre è motivato da una visione chiara e coerente della politica: “Ho sempre creduto nella buona politica, lontana dai populismi e dalle scorciatoie, capace di dare risposte vere ai problemi della gente. La mia adesione è frutto di una riflessione che parte da lontano: voglio contribuire a un progetto serio, credibile e strutturato”. L’assessore non ha mai nascosto le sue simpatie per l’area moderata e riformista, evidenziando come “la politica debba essere fatta con competenza, ascolto e rispetto”.

Continuità con il lavoro amministrativo

Sessa ha evidenziato la volontà di offrire continuità al proprio impegno amministrativo nel segno della responsabilità: “Forza Italia è il contenitore ideale per proseguire il lavoro intrapreso negli anni, con l’unico obiettivo di servire i cittadini. Credo in un’amministrazione vicina alle persone e capace di generare sviluppo reale per la nostra comunità. Oggi più che mai c’è bisogno di visione, concretezza e capacità di costruire”.

Un progetto radicato nel territorio

Il nuovo corso prevede anche un rafforzamento della presenza politica sul territorio: “Credo nella partecipazione e nell’ascolto. Mi impegnerò per rendere Forza Italia sempre più radicata nel tessuto locale, aprendosi a chi condivide il valore della competenza e del servizio. La politica deve tornare a parlare alle persone, riconnettendosi con le istanze vere di chi ogni giorno vive difficoltà e sfide”. L’obiettivo dichiarato è “costruire una comunità politica forte, responsabile e pronta a governare con serietà”.

