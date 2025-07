Rogo in zona Santa Maria del Pianto: cresce l’allarme incendi in Campania

Un nuovo rogo si è sviluppato nelle ultime ore in zona Santa Maria del Pianto, al confine tra Napoli e Casavatore. Le fiamme, visibili da diversi quartieri, hanno generato una densa colonna di fumo nero, creando apprensione tra i residenti. Al momento non sono ancora note le cause dell’incendio, ma l’episodio si inserisce in un quadro allarmante che da settimane interessa tutta la Campania.

Negli ultimi tempi, infatti, si sono moltiplicati i roghi di auto, capannoni industriali, depositi, aree dismesse e persino fabbriche. Una catena di incendi sospetti che sta mettendo sotto pressione le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e le comunità locali.

Oltre al rischio immediato per persone e strutture, l’effetto di questi roghi si riflette direttamente sulla qualità dell’aria, peggiorando le condizioni ambientali in un territorio già fragile. Le emissioni sprigionate dalla combustione di materiali plastici, industriali e tossici rappresentano un pericolo concreto per la salute pubblica, soprattutto nelle aree più densamente popolate.

In attesa che vengano chiarite le dinamiche e le responsabilità legate all’incendio in zona Santa Maria del Pianto, resta forte la richiesta dei cittadini per maggiori controlli, prevenzione e trasparenza. I roghi non possono diventare la nuova normalità: è in gioco il benessere dell’intera regione.