Stretta dei Carabinieri sulla fascia costiera napoletana: denunce, sequestri e sanzioni

Controlli a tappeto lungo il litorale di Giugliano in Campania. Fermati parcheggiatori abusivi, denunciato un giovane per possesso di arma impropria. Raffica di multe e sei veicoli sequestrati.

Maxi operazione dei Carabinieri lungo la fascia costiera della frazione Varcaturo.

I militari dell’Arma hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, mirato in particolare al contrasto delle attività abusive e al rispetto del codice della strada da parte dei numerosi bagnanti in arrivo sul litorale.

– Nel mirino due parcheggiatori abusivi, sorpresi nei pressi della spiaggia libera alla foce di Lago Patria. Per entrambi è stato avviato il procedimento per il rilascio del foglio di via obbligatorio. Sono stati immediatamente allontanati dalla zona.

– Durante i controlli, un giovane residente ad Afragola è stato denunciato a piede libero: nascondeva all’interno della propria auto un manganello in legno, configurando il possesso ingiustificato di un’arma impropria.

– Non sono mancate le infrazioni al codice della strada, in particolare per la guida senza casco e la circolazione con veicoli privi di copertura assicurativa.

– Sei i mezzi sequestrati nel corso della giornata.

L’operazione si inserisce in un piano più ampio di controllo e prevenzione messo in campo per garantire sicurezza e legalità lungo le zone balneari più frequentate durante la stagione estiva.