Pagani. Tentato ricatto all’influencer “Il Pengwin”: indagine trasferita a Salerno, 34enne rischia il processo

Passa alla Procura di Salerno l’indagine su un presunto tentativo di estorsione e truffa ai danni di Kristian Tumidajevicz, meglio conosciuto come “Il Pengwin”, influencer sportivo seguitissimo per i suoi consigli sulle scommesse online. A rischiare il processo è M.A., 34 anni, originario di Pagani, già noto per precedenti legati ad accessi abusivi a sistemi informatici.

La Procura di Roma aveva chiesto il rinvio a giudizio, ma il Gip ha accolto l’eccezione di competenza territoriale sollevata dalla difesa, rappresentata dall’avvocato Francesco Fiore, spostando il fascicolo a Salerno. Il motivo? I reati contestati – tra cui tentata estorsione, tentata truffa, furto d’identità e accesso abusivo a sistemi informatici – sarebbero stati commessi proprio da dispositivi (smartphone e pc) situati nella casa dell’imputato a Pagani.

Le indagini della Polizia Postale di Roma, avviate tra il 2021 e il 2023 a seguito della denuncia dell’influencer di Latina, hanno ricostruito uno schema complesso: M.A. avrebbe violato la casella email di Tumidajevicz, rubando dati sensibili anche relativi alla famiglia. Utilizzando queste informazioni, avrebbe tentato di emettere false fatture a nome della società dell’influencer, indirizzate a Lottomatica, per un valore di 60mila euro. Il tentativo, però, fallì grazie alla pronta segnalazione della vittima, come riportato da “Il Mattino“.

In un secondo momento, il 34enne riuscì ad accedere anche ai conti di gioco online intestati all’influencer, sottraendo circa 8.000 euro, poi trasferiti attraverso un’articolata rete di operazioni, tra ricariche, prelievi e pagamenti POS in provincia di Salerno.

Infine, l’estremo tentativo di ricatto: avrebbe minacciato di pubblicare online foto e numero di telefono del padre dell’influencer su siti per escort, chiedendo in cambio 10.000 euro in Bitcoin. Anche questo ricatto non andò a buon fine, ma fu documentato con una serie di messaggi minatori sequestrati dalla Polizia Postale.

Ora sarà la Procura di Salerno a decidere se procedere con la richiesta di rinvio a giudizio.