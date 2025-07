Scafati. Aliberti con Martusciello, affondo su Cirielli

Appoggio a Martusciello, ma con riserve

Il sindaco di Scafati e presidente provinciale di Forza Italia, Pasquale Aliberti, rompe gli indugi e interviene apertamente nella discussione interna al centrodestra campano. In risposta alla proposta avanzata dal coordinatore regionale di FI, Fulvio Martusciello, che non esclude la possibilità di sostenere la candidatura del Vice Ministro Edmondo Cirielli alla guida della Regione Campania, Aliberti dichiara: “Confermo e approvo la posizione espressa dal coordinatore regionale Fulvio Martusciello. Noi di FI non siamo mai stati il partito dei veti e le dichiarazioni dell’on. Martusciello sono l’ulteriore testimonianza della responsabilità che un partito moderato come FI ha sempre dimostrato”.

Un impegno anche in caso di sconfitta

Il primo cittadino richiama il passato recente per tracciare un confine netto rispetto alle esperienze precedenti nel centrodestra: “Sulla possibilità di una candidatura al governo della Regione Campania del Vice Ministro Cirielli, l’unica richiesta, così come affermato dal mio coordinatore regionale, è che, in caso di sconfitta del centrodestra, resti in consiglio regionale a fare opposizione e non, come già accaduto in passato, con Italo Bocchino o Stefano Caldoro entrambi di FdI, fugga dal Consiglio abbandonando la nave”.

Rilancio della coalizione sui territori

Nelle parole di Aliberti c’è anche l’invito a ricostruire un rapporto saldo tra i vertici politici e i territori, provati da anni di difficoltà: “Abbiamo il disperato bisogno di iniziare un grande lavoro sul territorio per far risalire dalle ceneri una regione che è sprofondata totalmente soprattutto sulla Sanità, sui fondi europei e sui trasporti. Abbiamo l’esigenza di ricostruire una sinergia con le piccole realtà e con gli amministratori locali che sono in grande difficoltà, anche in caso di sconfitta”.

Una visione strategica oltre le Regionali

Aliberti conclude sottolineando come l’impostazione data da Martusciello non riguardi solo l’orizzonte immediato delle regionali, ma offra uno slancio di prospettiva: “L’idea dell’on. Martusciello, che approvo in pieno, sarebbe un’ottima visione anche per la prospettiva: parlo delle amministrative o dei prossimi appuntamenti elettorali che vanno oltre le regionali”.

Boscoreale. Eroi in divisa sulla SS268. Il grazie di nonna Maria