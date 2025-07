Scafati. Assunzione alla ACSE, la società smentisce ogni interferenza

Chiarimento della società

Scafati. In merito alla diffusione di notizie su una presunta assunzione del fratello di un consigliere comunale da parte di A.C.S.E. S.p.A., la società ha diffuso una nota ufficiale in cui smentisce categoricamente le affermazioni circolate, parlando di “ricostruzioni scorrette e fuorvianti” che rischiano di ledere l’immagine della società e del Comune di Scafati.

Nel comunicato si precisa che A.C.S.E. non ha effettuato alcuna assunzione diretta, né ha mai proceduto ad attribuire incarichi lavorativi in contrasto con le norme vigenti. In quanto società a partecipazione pubblica, l’A.C.S.E. è vincolata ai criteri di trasparenza e imparzialità previsti dal Testo Unico in materia di società pubbliche, che regola il pubblico impiego.

Contratti tramite agenzia interinale

L’ente spiega che, per garantire continuità nei servizi pubblici essenziali, come la raccolta dei rifiuti e l’igiene urbana, si affida legittimamente a contratti di somministrazione a tempo determinato, gestiti da agenzie interinali abilitate, le quali selezionano in piena autonomia i profili richiesti.

La società di somministrazione, dunque, opera in totale indipendenza: A.C.S.E. si limita a indicare il numero di lavoratori richiesti, senza alcuna facoltà di suggerire o approvare nominativi. Qualsiasi presunta interferenza politica o gestione “personalistica” dei contratti viene pertanto smentita con decisione.

Nessuna influenza politica

La nota sottolinea anche come il Sindaco non abbia alcuna competenza gestionale in merito alle procedure di selezione del personale: le decisioni operative spettano esclusivamente agli organi societari previsti dallo statuto e dalle norme civilistiche. «Attribuire al primo cittadino conoscenze dirette o ruoli gestionali all’interno di A.C.S.E.», si legge nella nota, «significa travisare i fondamenti dell’ordinamento e i principi di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa».

Impegno per la legalità e la trasparenza

«L’auspicio è che le precisazioni offerte consentano una ricostruzione corretta dei fatti», conclude il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sottolineando il pieno rispetto dei criteri di trasparenza, legalità e correttezza da parte della società. L’intervento ufficiale mira a tutelare l’immagine dell’azienda e a rassicurare cittadini e istituzioni sulla linearità delle procedure adottate.

