Ibiza, parla il padre del DJ Michele Noschese: “Me lo hanno massacrato”

Giuseppe Noschese, medico in pensione ed ex coordinatore del Trauma Center del Cardarelli di Napoli, è a Ibiza per riportare in Italia le ceneri del figlio Michele, DJ 35enne napoletano morto nella notte tra il 19 e il 20 luglio. L’uomo denuncia il silenzio della stampa spagnola e sostiene che il figlio sia stato vittima di un brutale pestaggio da parte della polizia. “È pieno di lividi, mia moglie non reggerebbe a vederlo in quella condizione”, afferma. Per questo ha deciso di procedere con la cremazione.

Secondo Noschese, solo a seguito di pressioni governative è stato contattato dalla Guardia Civil. L’autopsia è stata eseguita, ma il referto definitivo sarà validato dall’Università di Madrid. Michele, residente a Ibiza e molto conosciuto nell’ambiente musicale, era in contatto costante con i genitori. Poche ore prima della morte li aveva chiamati per condividere la sua gioia dopo una serata di successo in una nota discoteca dell’isola.

Il padre critica duramente l’atteggiamento delle autorità locali e dei media spagnoli, che a suo dire hanno cercato di tenere nascosto l’accaduto. Intanto, amici e colleghi DJ stanno organizzando una partita commemorativa in onore di Michele, ex calciatore e grande appassionato di sport.