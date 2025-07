Ibiza, trovato morto il dj napoletano Godzi: mistero sulle cause del decesso

Michele Noschese, 35 anni, dj e producer napoletano noto con il nome d’arte Godzi, è morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Ibiza, dove viveva da circa dieci anni. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia.

Le circostanze del decesso restano ancora da chiarire: le autorità spagnole stanno indagando per ricostruire gli ultimi giorni e le ultime ore di vita dell’artista, nel tentativo di stabilire le cause della morte.

La notizia ha suscitato profonda commozione sui social, dove amici, colleghi e fan hanno espresso cordoglio e incredulità. Michele era molto apprezzato nella scena della musica elettronica internazionale, e si era esibito in club e festival in diverse città del mondo.

Originario di Napoli, laureato in Economia e figlio di un medico molto conosciuto in città, Noschese aveva scelto di trasferirsi a Ibiza per coltivare la sua passione artistica e trovare nuova ispirazione.

Non solo musica: Michele aveva anche un passato da calciatore promettente, militando in squadre di rilievo fino ad arrivare in Serie A svizzera, prima di rifiutare un contratto da professionista per dedicarsi completamente alla consolle.

L’8 agosto avrebbe compiuto 36 anni. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella scena musicale e tra chi lo ha conosciuto e amato.