Incidente mortale sull’A1: tir si ribalta, muore 48enne napoletano

Poco prima delle 5 di questa mattina è stato riaperto il tratto dell’A1 Milano-Napoli compreso tra Fabro e Chiusi, insieme all’ingresso di Orvieto in direzione Firenze, precedentemente chiusi per un grave incidente mortale. Attualmente il traffico transita su una sola corsia per ogni senso di marcia, in modo da consentire il completamento delle operazioni di ripristino, ma le criticità alla circolazione sono state superate.

La tragedia è avvenuta al chilometro 417+800 dell’Autostrada del Sole, al confine tra Umbria e Toscana. Un tir che trasportava bottiglie d’acqua si è ribaltato mentre procedeva verso nord, ostruendo completamente la carreggiata in direzione Firenze e invadendo parzialmente quella verso Roma.

Il conducente, un uomo di 48 anni della provincia di Napoli, è deceduto sul colpo. Nonostante l’intervento dell’elisoccorso, chiamato sul posto, le ferite riportate nell’incidente si sono rivelate fatali. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Orvieto e Montepulciano, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

L’incidente ha provocato lunghe code e il blocco totale del traffico in entrambe le direzioni per diverse ore. La dispersione del carico lungo la carreggiata ha complicato ulteriormente le operazioni di rimozione e messa in sicurezza.