Nocera Inferiore, al via i lavori per la fibra ottica: modifiche alla viabilità fino al 31 luglio

L’intervento, destinato a migliorare in modo significativo la connessione internet in città, comporterà inevitabili modifiche temporanee alla viabilità, regolate da un’apposita ordinanza della Polizia Locale.

Sono iniziati ieri e proseguiranno fino al 31 luglio i lavori di posa della rete FTTH (Fiber To The Home) a Nocera Inferiore. L’intervento, destinato a migliorare in modo significativo la connessione internet in città, comporterà inevitabili modifiche temporanee alla viabilità, regolate da un’apposita ordinanza della Polizia Locale.

Per garantire la sicurezza durante gli scavi, alcune strade subiranno restringimenti o chiusure totali in determinate fasce orarie. Nonostante i disagi previsti, l’amministrazione comunale sottolinea l’importanza strategica dell’opera per lo sviluppo digitale del territorio.

Il sindaco Paolo De Maio ha commentato:

«La realizzazione della rete in fibra ottica rappresenta un passo concreto verso una Nocera Inferiore più connessa, efficiente e competitiva. Comprendiamo i disagi temporanei alla viabilità ma chiediamo la collaborazione di tutti per un progetto che porterà benefici a famiglie, studenti e imprese».

Modifiche alla viabilità previste:

Via Rea: restringimento della carreggiata tra il civico 2 e l’intersezione con via Dentice d’Accadia, dalle 7:30 alle 17:00

Via Dentice d’Accadia: chiusura totale tra via Rea e via Solimena, dalle 5:00 alle 8:00

Via Canale: chiusura totale tra piazza Guerritore e via Lanzara, dalle 5:00 alle 8:00