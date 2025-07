Sarno. Episcopio si accende con “Febbre Italiana”: show e musica dance

Una notte di festa ed emozioni

la Frazione Episcopio a Sarno ha vissuto una serata speciale all’insegna della musica e del divertimento. L’evento “Febbre Italiana” ha trasformato la frazione in un palcoscenico vibrante, tra effetti speciali, luci colorate, scenografie d’impatto e un team di ballerine e vocalist che hanno trascinato il pubblico in una festa collettiva. Una piazza gremita ha accolto con entusiasmo lo show, confermando la voglia di condivisione e socialità che anima la comunità.

Il grande repertorio della musica italiana in versione dance

Dai classici degli anni ’50 fino ai brani più recenti, ogni canzone è stata reinterpretata in chiave dance, offrendo un’esperienza coinvolgente per tutte le generazioni. Un viaggio musicale lungo oltre mezzo secolo, capace di unire giovani e adulti in un’unica, grande danza. L’energia dello spettacolo ha contagiato tutti, rendendo la serata memorabile e carica di emozione. L’evento ha valorizzato il patrimonio musicale italiano in una veste moderna e accattivante, con un mix perfetto di tradizione, creatività e spettacolo.

La soddisfazione del sindaco Squillante

Grande la soddisfazione del sindaco Francesco Squillante, che ha espresso apprezzamento per una performance capace di animare una delle serate più calde dell’estate e di riportare entusiasmo e partecipazione nella storica frazione di Episcopio. Secondo il primo cittadino, eventi come questo rappresentano un segnale importante di attenzione e valorizzazione del territorio, in grado di creare occasioni di incontro e slancio culturale.

