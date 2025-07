Maxi traffico di droga tra Spagna e Napoli: 12 arresti, sequestrate 5 tonnellate di stupefacenti nascoste tra prodotti agroalimentari

La Squadra Mobile di Napoli e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, al termine di un’articolata indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di 12 persone, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli. Otto sono finite in carcere, quattro agli arresti domiciliari. I destinatari del provvedimento sono gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio di droga.

L’inchiesta ha smantellato due organizzazioni criminali dedite al traffico di hashish e marijuana, operative tra Napoli e Marano di Napoli. Durante le indagini sono state sequestrate circa 5 tonnellate di sostanze stupefacenti, in parte provenienti dall’estero e occultate in carichi di generi agroalimentari. La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 8 milioni di euro.

Al centro della rete internazionale c’era Sonia Perez Alcaraz, 43enne spagnola, per la quale è stato emesso un mandato d’arresto europeo. Secondo gli inquirenti, organizzava le spedizioni dalla Spagna, nascondendo la droga in carichi di copertura diretti in Italia. Una di queste spedizioni è stata individuata grazie a un controllo della Guardia di Finanza all’aeroporto di Fiumicino.

Il primo punto di stoccaggio della droga era un box refrigerato preso in affitto all’interno del Centro Agro Alimentare di Napoli (CAAN), situato a Volla. In un caso, l’hashish era stato nascosto tra zucche trasportate a bordo di un autoarticolato guidato da un autista spagnolo. Il carico veniva seguito attraverso un sistema di tracciamento satellitare nascosto tra le merci, che inviava aggiornamenti via SMS a un numero in uso a uno degli organizzatori del traffico.

Il GIP Valentina Giovaniello ha disposto la custodia cautelare in carcere per Francesco Di Fiore, Vincenzo Russo, Giacomo Visconti, Angelo Pugliese, Renato Montefusco, Massimo Astuto, Sonia Perez Alcaraz, Pasquale Menzion, Gennaro e Salvatore Silvestro. Agli arresti domiciliari sono invece finiti Foued Boulkham, Ciro Cirino, Sabatino Gallo, Luigi Pagano e Franco Iannicelli.

Due indagati risultano ancora irreperibili: uno destinatario della misura cautelare in carcere, l’altro dei domiciliari. In totale, gli indagati coinvolti nell’indagine sono 21.