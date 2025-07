Pagani, infermiere aggredito mentre tenta di soccorrere una donna in un ristorante: “Un attacco alla mia dignità”

Durante una serata karaoke in un ristorante di Pagani, l’uomo ha assistito al malore improvviso di una donna. Spinto dal dovere morale e professionale, ha immediatamente tentato di prestare soccorso, qualificandosi come infermiere e chiedendo spazio per intervenire in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118, già allertata.

Quella che doveva essere una serata di svago si è trasformata in un incubo per un infermiere del pronto soccorso dell’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno, da oltre vent’anni in prima linea nell’emergenza-urgenza.

Durante una serata karaoke in un ristorante di Pagani, l’uomo ha assistito al malore improvviso di una donna. Spinto dal dovere morale e professionale, ha immediatamente tentato di prestare soccorso, qualificandosi come infermiere e chiedendo spazio per intervenire in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118, già allertata.

Ma, invece del supporto, ha trovato ostilità. Una folla di 20-30 persone ha iniziato a spostare la donna in modo confuso e potenzialmente pericoloso, impedendogli ogni tentativo di assistenza e ignorando le regole fondamentali del primo soccorso. «Sono stato insultato, aggredito verbalmente e respinto con forza – racconta l’infermiere, Giovanni I. – Mi sono sentito costretto a fare un passo indietro per evitare che la situazione degenerasse».

Solo l’arrivo dei soccorritori del 118 ha permesso di trasportare la donna in ospedale.

L’episodio ha lasciato l’infermiere amareggiato: «Quelle offese e quei comportamenti sono un attacco alla mia professionalità e alla mia dignità. Serve educazione civica e rispetto per chi lavora nella sanità. È inammissibile che chi prova ad aiutare venga ostacolato dalla folla».

Il caso riaccende l’attenzione sulle sempre più frequenti aggressioni al personale sanitario, anche fuori dall’ambiente ospedaliero, e rilancia l’appello a protocolli di sicurezza e sensibilizzazione per proteggere chi ogni giorno si prende cura degli altri.