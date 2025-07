Debiti, spese legali e caos rifiuti a Sant’Egidio del Monte Albino

Allarme in consiglio: i conti non tornano

Nell’ultimo consiglio comunale di Sant’Egidio del Monte Albino si è tornato a discutere dei debiti fuori bilancio, una voce ormai abituale – e preoccupante – nelle delibere dell’amministrazione. A intervenire con toni critici è stato il consigliere di opposizione Roberto Marrazzo, rappresentante del gruppo Coraggio Sant’Egidio. «Abbiamo votato contro – ha dichiarato – perché continuiamo a opporci a una prassi che scarica sulle casse comunali costi evitabili e che penalizza i cittadini».

Il nodo principale riguarda un debito nei confronti del Consorzio di Bacino Salerno Uno, che gestisce parte del ciclo dei rifiuti. Secondo Marrazzo, il consorzio ha formalizzato una richiesta di 7 milioni di euro al Comune, mentre in aula si è discusso il riconoscimento “parziale” di un milione di euro. Una cifra comunque significativa, che potrebbe rappresentare solo l’inizio di una vertenza ben più ampia.

Sprechi legali e cause perse in partenza

Accanto al problema rifiuti, Marrazzo ha denunciato un altro fronte critico: quello delle spese legali. «Si continua a far ricorso ad avvocati anche in cause dove l’esito è già scritto, e spesso negativo per il Comune», ha affermato in aula. In due vicende legate alla gestione rifiuti, il Comune si è visto costretto a pagare non solo i propri legali, ma anche le parcelle delle controparti.

Il conto, in questo caso, è di circa 100.000 euro, una somma che grava direttamente sulle finanze dell’Ente. «È una cifra sproporzionata – ha ribadito il consigliere – se pensiamo agli sforzi che i cittadini fanno per rispettare i tributi locali. Noi abbiamo il dovere morale di evitare spese inutili».

Richiami ignorati e bilancio appesantito

Le accuse di Marrazzo non si fermano all’aspetto tecnico, ma toccano anche il versante politico: «Abbiamo più volte segnalato la necessità di agire prima che questi contenziosi maturassero, ma l’amministrazione La Mura continua a ignorare ogni proposta dell’opposizione. Solo quando non si può più fare a meno si portano i debiti in consiglio».

La vicenda mette in luce, secondo l’opposizione, una gestione finanziaria superficiale e una mancanza di programmazione strategica. Intanto, i costi aumentano, il bilancio si appesantisce, e il Comune rischia di non avere le risorse per gli interventi davvero utili alla collettività.

Fiume Sarno, De Luca: “Tolleranza zero sugli sversamenti”